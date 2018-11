Guida ubriaco, col coltello in tasca e senza mai aver preso la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA- Guida ubriaco, senza mai aver preso la patente ed in più ha in tasca un coltello a serramanico, denunciato dai carabinieri di Osimo. Si tratta di un rumeno di 28 anni che, controllato in via dei Cappuccini, alla guida dell’autovettura Seat Altea, risultava positivo all’accertamento alcolemico e privo di patente di guida poiché mai conseguita. Lo stesso inoltre sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri. A termini degli accertamenti il veicolo sottoposto a sequestro e affidato ad una ditta autorizzata.Denunciato anche, un giovane 21enne di Agugliano che a seguito di un sinistro stradale senza feriti avvenuto sulla State Adriatica, risultava positivo all’accertamento alcolemico. La patente di guida veniva ritirata.