Guida con hashish e marijuana nella zona rossa, ragazzo di 19 anni nei guai

ANCONA - In zona rossa si dovrebbe uscire di casa solo per motivi di assoluta necessità, lavoro, salute o emergenza. Non certo per andarsi a fumare uno spinello con gli amici. Per questo passerà guai un giovane anconetano, poco più che maggiorenne, sorpreso alla guida della sua auto con la droga.

La scoperta è stata fatta sabato pomeriggio dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona. Vista la modica quantità di stupefacente di cui era in possesso, il ragazzo ha evitato la denuncia e se l’è cavata con una segnalazione alla Prefettura per uso personale, che comporterà l’obbligo per il giovane di sottoporsi ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, con possibilità di sospensione provvisoria della patente. Tuttavia, non riuscirà a dribblare una maxi multa che gli verrà notificata nei prossimi giorni per essere stato sorpreso a circolare senza una valida giustificazione nel periodo di pandemia e di massime restrizioni, come prevede la normativa speciale anti-Covid.



Il controllo è avvenuto sabato pomeriggio in largo Cappelli, dalle parti dell’ex ospedale cittadino Umberto I. I carabinieri hanno fermato l’auto condotta dal 19enne per un normale accertamento. Durante l’ispezione, è emerso che il giovane anconetano nascondeva nelle tasche dei pantaloni un involucro contenente della droga, circa 3 grammi tra hashish e marijuana. A nulla sono valse le sue spiegazioni. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il ragazzo, una volta identificato, è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Essere uscito di casa senza un motivo plausibile, in piena fascia rossa, ora gli costerà anche una super sanzione da 400 euro.

