In giro in piena notte con un'utilitaria: ognuno dà una versione diversa. Sanzionati cinque romeni

ANCONA - Continuano i controlli congiunti sul territorio di Ancona e della provincia. In particolare ieri sera i controlli hanno riguardato in modo più mirato il centro città, considerando il giorno festivo, ma anche ieri sera non sono state rilevate criticità. Sono state controllate 20 persone, 8 autovetture e 28 esercizi pubblici.

APPROFONDIMENTI DPCM COVID Cosa potremo fare e cosa no a Natale? Dalla quarantena alle multe le...

LEGGI ANCHE:

La città piange Aurelio Pierluigi Carretta: i suoi scatti nella storia di Ancona. Mercoledì l'ultimo saluto



Nella notte intorno alle 2.30 in via de Gasperi veniva controllata una autovettura che sfrecciava a velocità sostenuta. Fermata dopo un breve tragitto venivano identificate 5 persone all'interno dell'auto di piccola cilindrata. Tutti gli occupanti di origine romena, con pregiudizi di polizia, erano manifestamente nervosi e sentiti singolarmente davano versione diverse l'una dall'altra. In particolare uno riferiva che erano andati a bere al porto, ma considerando l'orario,

i locali erano chiusi da tempo, un altro riferiva che erano andati in un parco per cani e che si erano messi a giocare non accorgendosi dell'orario. Tutti sono stati sanzionati ora si sta approfondendo il motivo della loro presenza in questo territorio.



Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA