FABRIANO - Si intrufola nel bar e ruba il fondo cassa credendo di non essere visto. Il proprietario, però, se ne accorge grazie alla videosorveglianza collegata al cellulare e allerta il 112, consentendo alla polizia di intervenire. Il ladro, un 28enne straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Loreto, anziana barcolla in strada, automobilista abbagliato dal sole la urta: portata al Pronto soccorso

La questura ha emesso nei suoi confronti anche avviso orale. In piena notte, l’impianto di allarme di un bar del centro si è attivato lanciando un segnale sullo smartphone del titolare, che ha avuto così modo di vedere con i propri occhi, in tempo reale, che un uomo era riuscito ad entrare e si stava dirigendo alla cassa. Ha prontamente allertato i poliziotti che si sono recati sul posto, ma del ladro non c’era più traccia. Prima di andare via è riuscito in un attimo a rubare l’incasso della giornata, circa 700 euro. Sia le riprese video che la conoscenza del territorio hanno consentito una risoluzione immediata del caso. La pattuglia, infatti, si è infatti recata nei pressi dell’abitazione di un forte sospettato, scorgendolo poco dopo.

Il tentativo di fuga

Alla vista della volante, l’uomo ha provato a fuggire, ma è stato fermato dopo qualche metro. Vistosi scoperto, lo straniero, da tempo residente in città, ha ammesso spontaneamente di aver compiuto il furto, consegnando agli agenti tutto il denaro che è stato restituito al proprietario del bar. Il 28enne, già noto con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato. «Dal questore Cesare Capocasa è stata emessa la misura dell’avviso orale, con cui si ingiunge al giovane di cessare le condotte contro la legge, pena una afflizione superiore costituita dalla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza. Risulterà più difficile, poi, il rinnovo del suo permesso di soggiorno in ragione della misura applicata» il punto del commissario capo, Angelo Sebastianelli.