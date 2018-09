Colpi a raffica, discariche e gare di moto: Valle della Lodola, quanti problemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Furti, discariche abusive, strade dissestate, marciapiedi oscurati dalla vegetazione e una ripida discesa utilizzata da baby centauri come pista per gare di velocità. Piccoli fan di Valentino Rossi sfrecciano a tutto gas su via Saragat, che di notte si trasforma in un circuito da Moto Gp. Siamo a Torrette nella Valle della Lodola, che assomiglia più a una valle di lacrime. Da 15 anni è alla ricerca di un’identità.