Furibonda rissa da “Rosa Food”: due gruppi si affrontano con sedie e catene, panico in corso Mazzini IL VIDEO

ANCONA - Il putiferio si scatena all'improvviso, con il locale pieno di gente che si gusta l'aperitivo del venerdì sera e corso Mazzini gonfio di famiglie e giovani a spasso. Alle 19.40 da "Rosa Food" iniziano a volare le sedie e scoppia una furibonda rissa fra un gruppo di tunisini e tre sudamericani, con gli avventori spaventati e presi dal panico che si allontanavano mentre il gruppo si menava utilizzando anche le catene. Sul posto la Croce Rossa, la Croce Gialla di Camerano, l'automedica e una task force di carabinieri, polizia e vigili urbani accorsi per sedare la rissa. Un giovane è stato trasportato in ospedale dopo avere ricevuto un colpo al collo con una seggiola, altri si sono fatti medicare per i morsi ricevuti in diverse parti del corpo