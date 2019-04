Si finge carabiniere dopo la lite stradale: quello vero gli trova anche la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Insegue un’automobilista per la precedenza non data lungo la Flaminia. La costringe a fermarsi e la riempie di insulti fino all’arrivo del marito della donna. A quel punto, un 21enne falconarese gioca il jolly per togliersi di mezzo la coppia: «Sono un carabiniere, stanno arrivando sul posto i miei colleghi per risolvere la questione». Alla richiesta di far vedere il tesserino, tergiversa. Chi gli ha mostrato il documento di appartenenza all’Arma, in quanto appuntato scelto, è stata un’altra persona, proprio quella che aveva sfidato a muso duro. Ovvero il marito della donna che il giovane aveva inseguito e insultato poco prima. Per il millantatore non è finita bene. Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per sostituzione di persona, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo reato gli è stato contestato perché dopo aver scoperto che si era preso gioco di un vero carabiniere ha tentato di scappare, rifilando anche uno schiaffo a chi la divisa la porta davvero. Gli sono stati sequestrati anche 6 grammi di hashish.