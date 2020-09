Festa alle Grazie per don Franco. Mezzo secolo di sacerdozio per Marchetti, per 30 anni alla guida della parrocchia

ANCONA - Grande festa, l’altra sera nella parrocchia delle Grazie, per i 50 anni di sacerdozio di don Franco Marchetti, per 30 anni parroco nel popoloso quartiere e ora vice parroco.



Una ricorrenza che si sarebbe dovuta celebrare a maggio, poi rimandata per il Covid 19, a cui hanno preso parte anche l’Arcivescovo Angelo Spina, l’attuale parroco delle Grazie don Samuele Costantini con l’altro vice don Dionneè.

Tanta parrocchiani venuti a festeggiare don Franco, personaggio carismatico ed amato in tutto il quartiere che ha evangelizzato e fatto crescere dal punto di vista sociale con varie opere che ha ricordato le sue origini osimane, il seminario a Fano, poi gli incarichi a Staffolo ed a Passatempo prima di arrivare alle Grazie (il 30 settembre del 1990) e per 10 anni anche ai cappuccini. Ha parlato di quel 17 maggio ‘70 quando a Roma, unitamente a don Nicolino Mori (presente l’altra sera) venne consacrato sacerdote da Papa Paolo VI. «Da quel momento- ha detto ai fedeli - ho sempre cercato di servire e portare la parola del Vangelo, mettendomi al servizio della Chiesa e della comunità. Quando arrivai alle Grazie, alla presenza del vescovo Tettamanzi dissi: io sono osimano, spero che mi perdoniate e che mi accogliate nel migliore dei modi. Così è stato e vi ringrazio». Mons. Spina ha ringraziato don Franco per il suo servizio invitando la gente a pregare per i seminaristi e per tutti i sacerdoti.

