ANCONA - «Prima il Capodanno era il buco nero del cartellone degli eventi di Natale. Quest’anno sarà diverso: lo show di piazza Cavour farà ballare tutta Ancona, e non solo». È quasi tutto pronto per il mega evento che tra tre giorni ospiterà il countdown per dare il benvenuto al nuovo anno, tra musica, comicità e dj set. Sono attese almeno 10mila persone, «in arrivo anche dal nord Italia e dall’entroterra marchigiano» specifica Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi, che ha illustrato ieri mattina a Palazzo del Popolo il programma della festa, ribattezzata “Ancona che brinda”.

La scaletta

Si inizia alle 21.45 con il concerto degli Ex-Otago, poi a seguire lo show comico e canterino di Max Giusti, che sarà accompagnato da una band di quattro elementi. L’attore romano brinderà sul palco con il sindaco Daniele Silvetti allo scoccare della mezzanotte. Dopo i festeggiamenti, lo scena sarà tutta per la dance: ci saranno i dj e i vocalist di Superstar Party Disco con le tracce musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta mixate da Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce di Veronica Key accompagnata dal rapper marchigiano Stilo Aka Space, che si esibirà con un suo corpo di ballo. Le tracce remember toccheranno i più grandi successi delle discoteche storiche marchigiane: dall’Odissea al Green Leaves, passando per il Lola.

Il divertimento

«Per avere un Capodanno così completo, bisogna farne di chilometri partendo da Ancona» puntualizza, con un pizzico di ironia, l’assessore Eliantonio. «Siamo certi che questo show sarà un grande successo e un regalo che l’amministrazione intende fare ad Ancona per l’anno che verrà». La festa di Capodanno si inserisce nel cartellone di eventi di Natale. «Siamo soddisfati di quanto fatto finora - ancora Eliantonio - e lo diciamo sulla base dei numeri: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le strutture ricettive hanno registrato un 20% di prenotazioni in più e i negozi un 10% in più per quanto riguarda gli acquisti, stando ai dati di Confcommercio. Abbiamo messo in moto un meccanismo per cui la città sta brillando, è più viva e attrattiva». Novità assoluta di Capodanno: lo street food in via Castelfidardo. Una scelta alternativa ai classici cenoni a prezzo fisso. La ruota panoramica rimarrà accesa ma smetterà di essere operativa alle 22.

Sul fronte della sicurezza e della viabilità, il perimetro di piazza Cavour sarà inaccessibile alle auto. La viabilità della zona verrà completamente rivista. A presidiare l’area della piazza ci penseranno almeno dieci agenti della polizia locale, 40 vigilantes, 6 addetti al servizio antincendio, più gli operatori delle ambulanze. Prima di accedere ai varchi della piazza ci sarà il controllo di zaini e borse onde evitare il trasporti di vetro e petardi.