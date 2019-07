Fermata una coppia di rom che stava preparando un colpo in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Preparavano un furto in appartamento. Ne sono convinti gli agenti delle Volanti che, ricevuta la segnalazione di alcuni residenti, sono intervenuti ieri all’ora di pranzo a Torrette per intercettare una coppia di rom che si aggirava con tra i palazzi della zona. Sono stati fermati e identificati in via Misa.Era passato da poco mezzogiorno. La perquisizione ha confermato i timori degli abitanti del quartiere e il sospetto dei poliziotti: lui era “pulito”, ma lei, 22 anni, sotto i vestiti nascondeva un grosso cacciavite di cui non ha saputo dare spiegazioni. Quanto basta per credere che stesse pensando di forzare serrature e saccheggiare, insieme al complice, qualche appartamento incustodito. Per lei è scattata la denuncia. Entrambi sono stati esiliati da Ancona con un un foglio di via obbligatorio.