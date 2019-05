Famiglia di ladre finte sarte e parrucchiere per derubare anziani

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Madre, figlia, zia e una cugina di secondo grado. Una famiglia di ladre rom senza cuore, brave affabulatrici, veloci come saette nell’arraffare gioielli, soldi, carte di credito. Una banda tutta al femminile che era diventata il terrore delle nonnine. Bussavano alla porta con il sorriso stampato sulle labbra, gli occhi dolci e parole di zucchero. Impiegavano pochi istanti per carpire la fiducia delle vittime indifese. E in un attimo rastrellavano le case e prosciugavano i loro conti in banca, senza pietà.Per 4 mesi, dall’agosto al novembre 2018, hanno collezionato almeno 24 colpi ai danni di 19 donne e 5 uomini in tutto il centro Italia, dall’Emilia Romagna alla Toscana fino al Lazio, ma soprattutto nelle Marche, lasciando il segno in 10 province diverse. Quella di Ancona è la più bersagliata con 8 blitz e migliaia di euro fra contanti e preziosi rubati.