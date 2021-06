Muore a 47 anni travolto da un treno. Il macchinista: "Impossibile evitare l'impatto"

FALCONARA - Tragico incidente sui binari questa mattina a Castelferretti. Attorno alle 6 un uomo è stato investito dall’Intercity Ancona-Roma, partito poco prima dal capoluogo dorico. A perdere la vita, un 47enne anconetano residente a Falconara. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118: inutile ogni tentativo di soccorso. Il macchinista è già stato ascoltato dagli inquirenti: ha spiegato che non ha potuto far nulla per evitare di investire l’uomo, piombato all’improvviso sui binari. Si ipotizza un gesto volontario. La circolazione dei treni nel tratto tra Falconara e Jesi è rimasta bloccata fino alle 9.

Ultimo aggiornamento: 11:43

