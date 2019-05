La facciata del municipio perde pezzi: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pezzi di intonaco volano giù dal balcone del Comune, proprio sopra l’ingresso principale, e per rimuovere le parti pericolanti dalla facciata che dà su piazza XXIV Maggio intervengono i vigili del fuoco. È successo ieri intorno alle 12 e 30 e quasi certamente si tratta di uno strascico della domenica di pioggia e grandine che non ha risparmiato Palazzo del popolo.Le infiltrazioni hanno provocato dei distacchi d’intonaco, ma per fortuna ci si è accorti del pericolo prima che qualcuno potessi farsi male, anche se si trattava di piccoli frammenti, non veri e propri calcinacci.