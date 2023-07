ANCONA - Un malore in casa. Il cuore che si ferma. Claudio Cingolani, 70 anni, molto conosciuto in città per essere stato un allenatore di calcio e preparatore atletico in molte società locali, tra cui il Piano San Lazzaro, si è accasciato privo di sensi mentre si trovava con la sua famiglia. L’incidente è avvenuto due settimane fa. L’infarto l’ha colpito intorno alle 22,30 e subito uno dei figli ha improvvisato un massaggio cardiaco. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi.

L’intervento



Mentre il ragazzo cercava in tutti i modi di rianimare il padre, la telefonata al centralino della Croce Gialla aveva innescato il protocollo di soccorso. Fortunatamente un mezzo stava rientrando proprio in quell’istante da un altro intervento nelle vicinanze dell’abitazione del 70enne in zona Passo Varano. In neanche due minuti il personale medico della Croce Gialla era già dentro l’abitazione. Provvidenziale l’uso del defibrillatore in dotazione ai mezzi. Una volta entrati dentro l’appartamento i medici hanno immediatamente attaccato le piastre. Una, due scariche. Claudio Cingolani ha ripreso a respirare autonomamente. Il cuore ha rirpreso il battito regolare. Nel frattempo era arrivata anche l’automedica che ha stabilizzato il paziente attraverso la terapia farmacologica, per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette dove è rimasto una settimana in terapia intensiva e ora è stato dichiarato fuori pericolo.



Il video



A raccontare quanto avvenuto è stato il figlio Cristiano attraverso un video che è stato poi divulgato dal profilo Facebook ufficiale della Croce Gialla di Ancona. «Mio papà ha avuto un infarto due settimane fa - dice il ragazzo nel video -. Per fortuna è arrivato subito un mezzo della Croce Gialla con il defibrillatore a salvarlo. Ora sta bene, sembra sia passato tutto». Infatti sarebbero bastati alcuni minuti in più per mettere seriamente a rischio le condizioni dell’uomo. Uno spavento enorme, che si è risolto fortunatamente nel migliore dei modi. Claudio Cingolani è una delle colonne portanti della storia calcistica delle società anconetane e dei settori giovanili. Da allenatore del Piano San Lazzaro ha vinto anche i campionati regionali. Mentre da preparatore atletico, per lungo tempo, ha svezzato generazioni di portieri. Uno sportivo doc, dal fisico allenato. Eppure anche il suo cuore ha fatto le bizze. Ma la forte fibra, e magari anche il massaggio cardiaco praticato dal figlio, in qualche modo hanno aiutato ad evitare il peggio. Poi il provvidenziale, quanto tempestivo, intervento della Croce Gialla che ha immediatamente trattato l’uomo con il defibrillatore.