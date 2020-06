Evade dai domiciliari e se ne va a spasso per la città, fermato dalla polizia e arrestato

ANCONA - Era agli arresti domiciliari ma se ne andava a spasso per Ancona. Ma la uscita clandestina è stata bloccata dalla polizia sabato scorso, attorno alle 22, quando una pattuglia ha notato l'uomo confabulare con una persona conosciuta come tossicodipendente. I due appena si sono accorto della polizia si sono allontanati l'uno dall'altro e si diretti verso piazza Ugo Bassi. Fermati e controllati, uno di loro - italiano di 42 anni - è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di eroina per la quale è stato denunciato e poi a seguito degli accertamenti i poliziotti hanno scoperto che non doveva stare in giro per Ancona ma a casa agli arresti domiciliari. Per lui è scattato un nuovo arresto per l'evasione.

