«C'è un uomo a terra in strada». Arriva una pattuglia della polizia e trova un uomo di 56 anni morto

ANCONA - Dramma in strada. Le Volanti sono intervenute domenica notte in via Brodolini dove era stato segnalato un uomo a terra. Giunti sul posto gli agenti della polizia hanno trovato un uomo riverso a terra. Per il malcapitato di 56 anni purtroppo però non c'era più nulla da fare, era già morto. La pattuglia della Polizia ha dunque contattato il magistrato che ha disposto che la salma fosse messa a disposizione per ulteriori accertamenti. Stando a quanto hanno potuto appurare gli agenti delle Volanti nulla lascia però supporre ad una morte violenta. Ultimo aggiornamento: 16:14