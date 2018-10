Esplode una bombola di gpl, operaio di 27 anni ustionato a volto e braccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Esplode una bombola di gpl, operaio ustionato al volto e alle braccia. E' successo questa mattina alle 9.30 nell'officina Casa dell'auto in via della Montagnola. L'operaio, un albanese di 27 anni, era nel piazzale esterno a sistemare le bombole vuote quando, per causa in corso di accertamento, c'è stata un'esplosione. La fiammata ha investito l'uomo che, indossando la tuta di sicurezza, ha limitato le ustioni a braccia e volto. Sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato il ferito a Torrette. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le bombole e carabinieri e tecnici dell'Asur per i rilievi.