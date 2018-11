Entrano in funzione 2 nuovi scuolabus: «Si migliora la qualità del servizio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ultimi adempimenti burocratici e poi potranno prendere servizio i due nuovi scuolabus acquistati dal Comune di Ancona e forniti dalla ditta Maresca e Fiorentino di Bologna che ha anche una sede a Jesi. I mezzi ibridi (benzina/metano) possono ospitare 30 bambini e 3 adulti. Uno dei due ha un allestimento per accogliere un alunno con handicap motorio. I nuovi mezzi sono dotati di cinture di sicurezza per bambini ed adulti, climatizzazione per l’inverno e l’estate. Costo complessivo 130mila euro più Iva. «In questo modo – spiega l’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini – siamo in grado di rispondere al meglio alla domanda dell’utenza, migliorare ulteriormente la qualità del servizio e favorire anche le attività didattiche esterne delle scuole».