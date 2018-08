Ennesima calata dei vandali Pure camping improvvisato Mezzavalle, come sei ridotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un cerchio alimentato da bottiglie di vetro, cumuli di rifiuti ammassati a ridosso della vegetazione, resti dell’accensione di un falò e poi una carrellata di tende da campeggio: a Mezzavalle i divieti sono finiti nel dimenticatoio per lasciare spazio all’incuria. A portare una delle spiagge più suggestive del Conero in un vortice di degrado sono stati i comportamenti di inciviltà e mancanza di buon senso messi in atto dai fruitori che nelle scorse settimane si sono accampati sull’arenile, dando sfogo a bivacchi, cene con tanto di fornello o barbecue e pernottamenti sotto le stelle con l’accensione di falò.