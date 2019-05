Stesso condominio due furti in 4 giorni con la chiave bulgara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - I quartieri nuovi sono stretti nella morsa di una gang dell’est Europa che continua a collezionare colpi su colpi. Dopo la notte di paura vissuta a Monte Dago, con una villetta svaligiata in via Togliatti e una donna svenuta alla vista di tre uomini incappucciati in giardino, l’attenzione si è spostata al Q2 dove una palazzina di 4 piani in via Maestri del Lavoro, in cui vivono 8 famiglie, è sotto assedio: due i furti consumati nell’arco di quattro giorni.