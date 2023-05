ANCONA - Una città blindata e piazza Roma gremita di persone per la premier Giorgia Meloni, salita sul palco alle 19.30 dopo le parole del vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti (Forza Italia) a sindaco del capoluogo di regione. Ci sarà anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che farà un discorso introduttivo: l'arrivo era previsto per le 17.30 ma l'arrivo sta già slittando.

La premier non ha perso tempo: «Dobbiamo lavorare sul porto per trasformare la struttura in ricchezza e posti di lavoro. Abbiamo sbloccato risorse, accelerato opere e nella legge di bilancio abbiamo risposto con 400 milioni per la messa in sicurezza dei territori dell'alluvione».

Ore 19.15: sul palco il vice premier Matteo Salvini

Il vice premier Matteo Salvini è salito sul palco ed ha parlato subito di Bolkestein: «Spetta a me la mappatura per garantire ai balneari di continuare il loro lavoro, senza che arrivino altri». Ed è sicuro: «Finalmente Ancona avrà il primo sindaco di centrodestra dal dopoguerra ad oggi». E ancora, rivolto a Silvetti: «Hai un ottimo personal shopper, non male. Non so se hai anche l'armocromista, però, mica male. Siamo abbastanza belli uguale», facendo chiaro riferimento alla segretaria del Pd Elly Schlein. Durante il comizio di Salvini un malore sotto il palco: «Avete bisogno?» si è preoccupato il vice premier mentre arrivavano i sanitari in soccorso.

Ore 18.59: Arrivata la premier Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni è arrivata in piazza Roma durante il comizio del ministro Tajani, scortata dal vice premier Matteo Salvini e dal coorinatore regionale della Lega Mauro Lucentini.

Ore 18.50: Tajani sul palco porta i saluti di Berlusconi

«Daniele puoi contare sul sostegno di un grande combattente che vi saluta (Silvio Berlusconi, ndr): questa città ha bisogno di una grande svolta. Abbiamo una visione della città diversa dagli altri, nella casa comunale devono entrare tutti, non solo gli iscritti». Il ministro Antonio Tajani ha esordito così sul palco accanto il candidato sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Ore 18.30: Daniele Silvetti, attacco frontale al sindaco di Pesaro

Ore 18.30: Il saluto del governatore Francesco Acquaroli

Ore 18.20: C'è anche il ministro del Esteri Antonio Tajani

«Ministro porti i saluti a Berlusconi». «Ministro, sostenete i balneari». Il ministro del Esteri Antonio Tajani è stato accolto così dal popolo del centrodestra radunato in piazza Roma per il comizio con la premier Meloni

Ore 18.15 L'arrivo del vice premier Matteo Salvini

Il vice premier Matteo Salvini è appena arrivato in piazza Roma fra strette di mano e selfie: «Ho avuto una giornata intensa oggi - ha detto ai microfoni - sto lavorando intensamente su infrastrutture e ferrovie».

Ore 17.50 Attesa con contestazione

Si prolunga l'attesa del popolo di centrodestra, arrivato ad Ancona per salutare la presidente del consiglio e l'entourage di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). Tra lo sventolare delle bandiere non è mancata la contestazione con una serie di cartelli: “Sedotti con i crediti, abbandonati con i debiti, truffati dallo Stato, esodati dal Superbonus".