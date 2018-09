Emergenza ponti sulla Statale 16 Subito i controlli dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio sulla Statale Adriatica per verificare le condizioni di due ponti nei comuni di Camerano e Ancona. Si tratta di controlli di routine che, tuttavia, sono stati intensificati negli ultimi giorni alle strutture di non stretta pertinenza dei Comuni.Il primo ad essere verificato e stato il ponte in ferro che sovrasta la statale Adriatica che collega la variante alla 16 al casello di Ancona sud. I vigili del fuoco hanno passato in rassegna l’intera struttura e hanno rilevato che non aveva particolari anomalie.In un secondo momento è stato verificato il ponte in cemento armato nei pressi del centro commerciale Cargopier. Anche qui l’indagine da parte dei vigili del fuoco è stata molto accurata: non sono stati rilevati danni strutturali ma solo un leggero danneggiamento superficiale al copriferro.