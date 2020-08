Due bambini vanno in ipotermia: per uno scatta la corsa al Salesi

ANCONA - Lasciano i due figli in acqua incustoditi, tanto da attirare l’attenzione del bagnino e degli operatori sanitari che provvedono a portare i piccoli in sicurezza. È accaduto ieri nel tratto di spiaggia che si trova appena sotto l’ascensore del Passetto dove, nel tardo pomeriggio, una coppia aveva lasciato i due figli scorrazzare nell’acqua nonostante la temperatura non fosse altissima e i bimbi potessero soffrire il freddo, specie dopo un lungo bagno. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dalla steward presente in zona pronta ad interventi per evitare assembramenti e dal bagnino dello stabilimento, la giovane mamma si è alterata. mentre il papà dei bambini cercava di calmarla. Oltre ai carabinieri sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno portato via il piccolo maschio con la barella per sottoporlo a un controllo di routine presso l’ospedale pediatrico Salesi sito a poche decine di metri dall’ascensore della pineta del Passetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA