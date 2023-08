ANCONA - Non risponde al telefono, viene trovato morto in casa. Dramma della solitudine quello scoperto nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento di via Maggini. Per cause naturali è morto un 74enne, pensionato che viveva da solo. L’allarme è stato lanciato da un parente che, non sentendolo al telefono da una settimana, ha provato a contattarlo.

Nessuna risposta. A quel punto si è messa in moto la task force dei soccorsi, con i vigili del fuoco che sono intervenuti nella palazzina dell’uomo, aprendo un varco per accedere nell’appartamento. Sul posto, anche le Volanti della questura e un equipaggio di soccorso inviato dal 118. Ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.



L’uomo è stato ritrovato sul letto, in avanzato stato di decomposizione. Motivo per cui la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo, così come gli agenti non hanno rinvenuto tracce di effrazione in casa. La morte sarebbe dunque da attribuire a cause naturali, probabilmente un malore che ha stroncato l’anziano mentre dormiva, non dandogli neanche il tempo di chiamare i soccorsi.



La salma è stata portata all’obitorio di Torrette a disposizione dell’autorità giudiziaria. Possibile vengano disposti degli accertamenti autoptici per risalire al periodo della morte e alle sue cause.