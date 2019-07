Doppio arresto in poche ore: per furto col fratello e poi per evasione

di Stefano Rispoli

ANCONA - Un giorno vissuto pericolosamente per una giovane dominicana, che in meno di 24 ore ha messo insieme due arresti: uno per furto e l’altro per evasione. Con ordine. Venerdì sera voleva fare la spesa a scrocco, invece ha finito per pagare un prezzo molto caro: la cattura.La 23enne e suo fratello di 19 anni non hanno fatto i conti con la security del megastore e con i carabinieri che si sono mossi con grande rapidità ed efficacia e li hanno presi. I militari della Tenenza di Falconara venerdì nel tardo pomeriggio su richiesta del servizio di sicurezza sono piombati nell’ipermercato Auchan di via Scataglini e hanno sorpreso sul posto la coppia di origine dominicana che aveva sottratto merce per un valore di circa 130 euro.