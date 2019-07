I ladri si chiudono dentro casa, ma ci sono anche i proprietari

di Claudio Comirato

ANCONA - A volte ritornano. Il riferimento non può che essere a quanto accaduto alla frazione di Varano dove i ladri che già si erano fatti vedere due settimane fa sono tornati a colpire. Il fatto è accaduto domenica sera ma solo se ne è avuta notizia.A finire nel mirino di queste persone una abitazione singola che si trova lungo la strada che dai campi da tennis sale in direzione di Varano poco prima dell’impianto semaforico non distante da una edìcola dove è conservata una immagine sacra. Secondo quanto raccolto in zona, i ladri avrebbero colpito attorno all’ora di cena riuscendo ad aprire la porta di casa per poi chiudersi all’interno dell’appartamento.Nella stessa palazzina, in un appartamento comunicante con quello visitato dai ladri, si trovava anche una coppia di coniugi.