Dopo il Viale cede un'altra condotta in città: task force per sistemare il guasto

ANCONA - Dopo il maxi guasto al viale della Vittoria, con l'acqua che nel giro di pochi minuti ha allagato parte della strada, si è verificato un altro problema all condotta fognaria in via XXIX settembre che ha ceduto oggi nel tardo pomeriggio. Al lavoro le squadre di reperibilità di Viva Servizi e del Comune di Ancona per ripristinare l'infrastruttura cittadina: probabilmente l'usura e le alte temperature sono state un mix tremendo per le condutture cittadine.