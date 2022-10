Donna inciampa e cade fuori dalla chiesa, dentro un pensionato colto da infarto. Doppio soccorso a San Domenico

ANCONA - Se è potuto essere soccorso all'istante ed operato d'urgenza all'Inrca per un attacco cardiaco, deve ringraziare la pensionata di 74 anni che è caduta davanti alla chiesa di San Domenico, per la quale era stata chiamata l'ambulanza della Croce gialla. Tutto infatti è avvenuto nel giro di pochi minuti, nella parrocchia di Ancona dove questa mattina si celebrava la funzione domenicale.

Doppio soccorso in chiesa

Proprio davanti alla chiesa di San Domenico, una fedele è improvvisamente inciampata, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente sull'asfalto. La sfortunata anconetana ha riportato un serio trauma facciale per il quale è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza della Croce gialla, arrivata sul posto in pochi minuti. Ma mentre fuori dalla chiesa si provvedeva a soccorrere la 74enne, all'interno un uomo di 84 anni ha improvvisamente accusato un malore. I sanitari si sono precipitati dentro la chiesa e hanno subito stabilizzato il pensionato che stava avendo un infarto. Il parrocchiano è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Inrca dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.