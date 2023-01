Donata una nuova ambulanza alla Croce Gialla di Ancona: il gesto in memoria di Roberto e Gualtiero Gioacchini

ANCONA- Festa dell’Epifania dal retrogusto dolce per la Croce Gialla di Ancona che in piazza Roma, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, nel corso della festa della Befana ha provveduto all’inaugurazione di una nuova ambulanza.

LEGGI ANCHE: Lotteria Italia, 5 biglietti vincenti nelle Marche: uno da 50mila euro e quattro da 20mila. Ecco dove sono stati venduti

La donazione

Il mezzo è stato donato in memoria di Roberto e Gualtiero Gioacchini dalla nipote Marisa Gioacchini che, visibilmente emozionata, ha ricordato ai presenti quanto sia importante donare ed aiutare la Croce Gialla di Ancona. Una cerimonia che ha visto la partecipazione oltre dell’Assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi, del consigliere comunale Gianluca Quacquarini mentre a fare gli onori di casa sul palco è salito il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini. La donazione è arrivata in seguito al terribile incidente stradale che aveva visto coinvolto un mezzo della Croce Gialla in via Giordano Bruno nel dicembre del 2021 mentre stava intervenendo per un codice rosso.