Scoperta una discarica abusiva in uno stabile abbandonato nella zona industriale di Ancona: indagini e sequestri

ANCONA - I carabinieri forestale di Ancona, congiuntamente al personale della sezione Ambiente del corpo di polizia locale di Ancona, hanno sequestrato un deposito incontrollato di rifiuti sito in area industriale della città dorica.

L'area in questione di proprietà di una società con sede legale ad Ancona, misura complessivamente circa 24.000 mq e presenta al suo interno un immobile di 15.000 mq accessibile a chiunque, ma in stato di semiabbandono e precarie condizioni strutturali. Intorno alla struttura era presente uno spazio di pertinenza, anche questo completamente aperto e accessibile, dove risultavano abbandonati innumerevoli rifiuti (plastica, legno, raee, inerti, rifiuti urbani, stampanti, lana di roccia, materassi, vasca in vetroresina, neon, sacchi di cemento, urbani ingombranti, sanitari, onduline, finestre, porte, mobilia in legno, bidoni presumibilmente contenenti vernici e solventi) .

I militari e il personale della Polizia locale hanno proceduto al sequestro penale della parte dello spazio pertinenziale dell’edificio, per una superficie di circa 9.000 mq., avviando anche le procedure per la messa in sicurezza dell'edificio presente.



Sono in corso le indagini per individuare i responsabili degli abbandoni che rischiano le pene previste dall’articolo 256 del Codice dell’ambiente, per il reato di gestione illecita di rifiuti, che vanno da ammende fino a 26.000 € ad un anno di arresto.