Dice di essere arrivato in Italia con il gommone, 17enne soccorso alla stazione e affidato ai servizi sociali

ANCONA - Vagava nella zona della stazione ferroviaria di Ancona finchè non è arrivato l'intervento della Croce Gialla che ha aiutato un ragazzo di 17 anni tunisino che non conosceva neanche una parola di italiano. Fondamentale il contributo di un giovane egiziano che ha praticamente fatto da interprete e che grazie al suo impegno si è riusciti a capire che il 17enne è arrivato dalla Tunisia in Italia con un gommone ma non si sa come e quando. Il giovane era anche infreddolito ed aveva la febbre, per tutti gli accertamenti del caso è stato portato all'ospedale di Torrette dove è stato anche sottoposto al tampone con esito comunque negativo. Ore movimentate con il 17enne che poi è stato preso in carico dai servizi sociali del comune di Ancona.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Badante polacca prima esagera con gli alcolici poi chiede il soccorso...

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA