De Amicis, quattro classi traslocano e non è previsto lo scuolabus: genitori furiosi

ANCONA - Urla, grida, minacce di passare per le vie legali. Ma c’è anche chi ha promesso di incatenarsi davanti ai cancelli della scuola al suono della prima campanella. Toni piuttosto accesi in via Fanti dove giovedì pomeriggio si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato un gruppo di genitori i cui bambini frequentano la scuola De Amicis e Lucia Cipolla, dirigente dell’istituto comprensivo Novelli Natalucci.

Riunione convocata per stabilire quali classi della De Amicis il prossimo anno scolastico si dovranno accomodare alle Leopardi. Vicenda spinosa che di fatto si trascina dallo scorso anno quando la De Amicis in corso Amendola è stata chiusa per lavori di ristrutturazione. Le classi sono state trasferite alla Ferrucci, in via Cadore. Ma non tutti i bambini hanno trovato posto nel complesso che un tempo ospitava le Magistrali, allora alcune classi sono finite alla Leopardi in via Veneto.

Il ritardo

A distanza di circa un anno i lavori alla De Amicis sono terminati ma è sorto un problema della palestra, anche questa in fase di ristrutturazione, che ha fatto slittare la riapertura della scuola a dopo le vacanze di Natale. Da qui la decisione di convocare l’assemblea durante la quale è emerso tutto il malumore dei genitori dei bambini. Chi è stato trasferito in via Veneto dopo un anno di disagi vuole tornare alla Ferrucci e chi sta alla Ferrucci non ha la minima intenzione di spostarsi altrove per fare posto ai nuovi arrivati. Una situazione difficile da gestire e in continua evoluzione: a fine riunione è stato deciso che saranno 4 le classi destinate a dare il cambio alla Leopardi, due seconde e due quarte perlomeno fino al 23 dicembre quando scatteranno le vacanze di Natale per poi tornare tutti in corso Amendola. Ieri si è deciso che ad inizio della prossima settimana la direzione scolastica, per volere della dirigente Lucia Cipolla, assieme all’ufficio tecnico del comune farà un sopralluogo alle Ferrucci per ottimizzare gli spazi sopratutto quelli dell’ultimo piano cercando di ridurre ulteriormente il numero delle classi da spedire alle Leopardi. I bambini eventualmente dirottati in via Veneto non potranno contare sul pulmino, come puntualizza l’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini: «Capisco i disagi ma alla De Amicis sono stati fatti lavori importanti che ridaranno alla città una scuola sicura ed affidabile. Avremo potuto aprire a settembre ma la palestra non è ancora pronta. Per gennaio i bambini torneranno in corso Amendola, purtroppo per problemi logistici non riusciamo a mettere a disposizione un pulmino per il trasporto dei bambini che eventualmente verranno dirottati alle Leopardi cosi come non abbiamo risorse da investire per affidare questo servizio a ditte private».

L’impegno

Aggiunge la Borini: «Nulla è stato ancora deciso, l’unica cosa certa è che faremo di tutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie in attesa di tornare in corso Amendola».