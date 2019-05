I daini arrivano in città: uno riesce a scappare l'altro travolto e ucciso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Uno è riuscito a scappare l’altro invece è finito sotto una macchina ed è morto sul colpo. Primo maggio tutto da dimenticare per una coppia di caprioli che sono arrivato quasi nel centro di Ancona. Il primo esemplare è riuscito ad entrare all’interno di un giardino nella zona di Posatora di proprietà di Enrico Amici volontario della Croce Gialla di Ancona. Già lo scorso anno sempre di questo periodo un altro caprilo era rimasto bloccato all’interno dello stesso giardino questa volta invece l’animale è riuscito ad uscire da solo guadagnando una via di fuga grazie anche al fatto che durante la notte lo stesso Enrico Amici aveva lasciato le luci accese cosa questa che ha aiutato e non poco l’animale ad orientarsi nella vegetazione. Nulla da fare invece per un altro capriolo che è stato investito in pieno forse da una vettura in via Vallemiano quasi di fronte al parcheggio della Coop. A seguito del trauma l’animale è morto sul colpo con il comune di Ancona grazie anche all’interessamento della centrale operativa della Polizia Municipale che ha provveduto nella mattinata di ieri a rimuovere la carcassa del capriolo che era finito a ridosso del marciapiede.