In tre nel locale con il distributore automatico di bevande e senza mascherina: somali identificati e multati

ANCONA - Controlli sempre più attenti, disposizioni sempre più chiare, altre sanzioni. Ieri sera intorno alle 21,45a, durante il regolare svolgimento del servizio di controllo del territorio, una Volante, transitando in Corso Carlo Alberto , nei pressi dell'attività di distributori automatici di bevande e vivande, notavano un gruppo di tre persone presenti contemporaneamente all'interno, nonostante vi fosse il cartello indicante l'obbligo di entrare uno alla volta, e che non indossavano la mascherina. I tre soggetti , tutti stranieri di origine somala, sono stati identificati e sanzionati per il mancato rispetto delle vigenti norme per il contrasto dell'emergenza Covid-19.

