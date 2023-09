ANCONA - Piovono assi di legno in pieno centro. Una ha colpito in testa una turista e l’ha mandata all’ospedale. Effetto collaterale (indesiderato): l’accesso alla Galleria Dorica, lato corso Garibaldi, è stato nuovamente transennato a scopo precauzionale, proprio come era successo a maggio, a seguito del crollo di pezzi di marmo da un cornicione.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 5. La sessantenne, residente in provincia di Bergamo, stava passeggiando sul Corso quando, proprio in corrispondenza della Galleria Dorica, è stata travolta da una tavola di legno caduta dall’alto. È stata centrata in testa. La donna si è accasciata a terra, sanguinante. I passanti, sotto choc, l’hanno aiutata in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Gialla che ha provveduto a prestare le prime cure alla sfortunata turista per poi accompagnarla al pronto soccorso di Torrette. Nell’infortunio ha riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Il degrado

Per ricostruire quanto accaduto, è sopraggiunta anche una pattuglia della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco. Secondo i primi riscontri, la tavola di legno sarebbe precipitata da un appartamento situato sopra la Galleria Dorica, dove da un anno è in corso una ristrutturazione. Sono stati ascoltati gli operai della ditta impegnata nei lavori, ora si accerteranno eventuali responsabilità.



L’immagine della tavola piovuta dall’alto, appoggiata vicino all’ingresso di un negozio e accanto ai bisogni lasciati da un cane è lo specchio del degrado di un Corso alla disperata ricerca di rilancio. E non c’è pace nemmeno per la Galleria Dorica che, dopo il crollo di ieri, è stata di nuovo transennata sul lato del Corso, lasciando libero solo uno spicchio per consentire il passaggio pedonale. Era già successo a maggio, quando erano crollati dei pezzi di marmo, che almeno allora non avevano colpito nessuno. Infuriati i commercianti della Galleria Dorica, costretti ancora una volta a fare i conti con il degrado della zona e con le antiestetiche e respingenti transenne.