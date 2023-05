Nel ristorante “all you can eat” alla Baraccola 80 chili di pesce e carne scaduti, più quattro dipendenti irregolari: multe per 40mila euro

ANCONA - Nel ristorante “all you can eat” alla Baraccola di Ancona c'erano due lavoratori in nero e due irregolari. Ma non solo. Nel blitz effettuato dalle forze dell'ordine sono sati sequestrati 80 kg di prodotti alimentari - carne, pesce e spezie - scaduti e non tracciati: in cucina, inoltre, vi era una porta aperta che dava su un cortile, non munita di rete antizanzare, con bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti, privi di apposite coperture, quindi a rischio di contaminazione. Oltre a tutte le prescrizioni che dovranno essere adottate dal titolare del ristorante sono state elevate una serie di sanzioni per un totale di 40mila euro.

I controlli sono stati effettuati dal personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato, del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, della Polizia locale (Ufficio Commercio) e dell’Ufficio Igiene Alimenti dell’Azienda Sanitaria Territoriale.

In particolare nel servizio pomeridiano al Piano di Ancona è stato sanzionato un esercizio commerciale per non aver emesso regolarmente scontrini fiscali.

Nell'ambito di un’attività di osservazione, è stato controllato un utente che non aveva con sé lo scontrino fiscale, pur avendo acquistato dei prodotti alimentari presso il predetto locale commerciale: il titolare è stato quindi verbalizzato dai militari della Guardia di Finanza, mentre sono in corso accertamenti per verificare la correttezza delle licenze amministrative.

Nel ristorante alla Baraccola, invece, l’ufficio Igiene Alimenti ha verificato la non conformità delle condizioni igienico-sanitarie, l’esistenza di numerosi prodotti privi di tracciabilità, inoltre non è stata rispettata la filiera produttiva del pesce fresco, con una carenza igienico -sanitaria anche per ciò che riguarda la lotta agli infestanti.