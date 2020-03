Controlli a tappeto dei carabinieri: multe per 11mila euro, tagliati 100 punti alle patenti. In due pizzicati con la droga in tasca

Ultimo aggiornamento: 12:32

ANCONA - Multe per oltre 11mila euro agliindisciplinati, con tagli alla patente per un totale di cento punti, ma anche due operai segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, perché sorpresi a girare con dosi d’eroina in tasca. Sono i risultati dei controlli svolti nella giornata di sabato daidella Compagnia di Ancona in diverse zone della città. Otto le auto sequestrate perché senza copertura assicurativa.LEGGI ANCHE:Sabato pomeriggio, in piazzale Italia, vicino alla stazione, e in zona Baraccola, i militari della sezione Operativa del Norm hanno controllato due anconetani, entrambi operai, un 37enne ed un 53enne: nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di eroina. Per i due operai è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ancona quali assuntori e la droga rinvenuta è stata sequestrata.