Rovinosa caduta sul Conero: il medico si cala dall'elicottero per soccorrere il ciclista

SIROLO – Stava facendo un'escursione in bici sul monte Conero quando all'improvviso ha sbandato ed è caduto a terra. Non sono stati semplici i soccorsi per recuperare il ciclista rimasto ferito nell'incidente, questa mattina attorno alle 13.

Alle pendici del monte è dovuta intervenire l'eliambulanza del 118: il medico si è calato dall'alto con il verricello per raggiungere l'infortunato, alle prese con una brutta ferita alla gamba, conseguenza della rovinosa caduta mentre, in sella alla sua mountain bike, stava percorrendo il sentiero 301. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette in codice rosso ma non è in pericolo di vita.