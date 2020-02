In Comune si assume: arrivano altri sei vigili. Continua il turnover alla Polizia locale, presto tre nuovi dirigenti

ANCONA - Da lunedì la Polizia locale potrà contare su altri 4 nuovi vigili urbani. Altri due entreranno in servizio a metà marzo e dall’1 aprile. È stata infatti firmata dal dirigente Montaccini la determina che consente l’assunzione di sei agenti dopo il concorso dei mesi scorsi.

Il Comune ha così attinto alla graduatoria stilata dopo el diverse prove della selezione ed è arrivata a chiamare fino al 26° classificato anche alla luce di una rinuncia da parte di un aspirante vigile e le dimissioni di un altro agente, assunto a settembre, che nel frattempo ha vinto un altro concorso. La spesa per le nuove assunzioni è stata prevista in circa 137mila euro. L’avvio effettivo del servizio per i nuovi vigili avverrà una volta completata la formazione. Grazie alle nuove assunzioni da fine novembre è ripartito il servizio del vigile di quartiere, con il capoluogo suddiviso in sette zone e l’apertura dell’ufficio distaccato della Polizia locale in piazza Ugo Bassi (nei locali della Conerobus) che è aperto il martedì e venerdì dalle 10 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Sul fronte del personale il Comune è in attesa delle candidature l’incarico dirigenziale della Direzione Risorse Umane. La scadenza per presentare le domande è fissato alle ore 13 del 6 marzo. Già scaduti invece i termini per altri due incarichi dirigenziali: per la funzione di dirigente della direzione Gabinetto del sindaco, Turismo, grandi eventi del Comune di Ancona; per la direzione Ambiente e verde pubblico.

