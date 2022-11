ANCONA- Residenti in mezzo alla strada e grande paura per le auto in sosta questa sera – 8 novembre – in via Pesaro ad Ancona per la presenza di un cinghiale.

La paura

Il vicinato dell'intera Posatora si è recato tra le vie per cercare di trovare una soluzione allertando sin da subito le forze dell'ordine. Sul posto si sono recati i Carabinieri nel tentativo di arginare l'animale di grandi dimensioni.