Un cinghiale attraversa: centrato da un’auto sulla strada del Conero

ANCONA - Ennesimo incidente stradale provocato da un cinghiale. Stavolta l’allarme è partito dalla provinciale del Conero. A un chilometro circa dal bivio per Portonovo l’automobilista si è trovato davanti il cinghiale e non ha evidentemente potuto fare niente per evitarlo. Per fortuna, stando alle prime notizie sulle conseguenze dell’incidente, l’automobilista non dovrebbe aver riportato ferite. Inevitabili invece i danni alla carrozzeria della sua auto dopo l’impatto con l’animale. Sul posto si sono portate due pattuglie della polizia locale per ricostruire la dinamica. © RIPRODUZIONE RISERVATA