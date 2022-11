Ciclista investita da una betoniera a Milano: gravissima una marchigiana di 66 anni

ANCONA - Sono state le urla di una passante ad allertare l'autista della betoniera che non si era accorto di nulla. Immediatamente l'uomo si è fermato e scendendo ha visto una scena straziante: sotto le ruote del pesante mezzo c'era una donna e una bicicletta completamente schiacciata. La ciclista, una anconetana di 66 anni (S.S. le iniziali), era stata investita dalla betoniera mentre percorreva con in bicicletta i Bastioni di Porta Nuova a Milano: sul posto i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravissime. Ha riportato ferite al bacino, al torace e a una gamba. Lesioni per cui la 66enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L' incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.45, ma solo oggi si è saputo che la donna ferita è di Ancona. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco e la polizia locale di Milano per ricostruire la dinamca dell'investimento. Stando ai primissimi riscontri, il conducente del mezzo pesante si sarebbe accorto dell’incidente solamente quando ha sentito le urla dei passanti. «Fermati, fermati» gli sarebbe stato detto. Dunque, la 66enne sarebbe stata travolta e trascinata per un tratto di starda. Quando la corsa è stata arrestata, è partita la task force dei soccorsi. La bici rossa di S.S.a era accartocciata sotto la betoniera, lei è stata trovata con ferite gravissime.