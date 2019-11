Ancona, inaugurata Choco Marche. Le delizie al cioccolato si uniscono alle cantine aperte

ANCONA - Inaugurata ieri in piazza Pertini ad Ancona, alla presenza del Presidente e del Segretario generale di Confartigianato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, la 18° edizione di Choco Marche, la rassegna dedicata al cioccolato artigiano in tutte le sue forme. La novità di quest’anno è un intero padiglione dedicato a “Cantine aperte a San Martino in città”. Visitando lo spazio del movimento turismo del vino Marche ci sarà la possibilità di degustare i vini delle cantine socie. Choco Marche, che continuerà per tutta la giornata odierna e domenica dalle 9 alle 20, propone tante attività a cominciare dal Salotto del Gusto: una pasticcera di primato mondiale Sara Accorroni di Dolcimarche, un cioccolatiere eclettico Riccardo Pelagagge di Pierre Dolce al cuore ed una gelatiera di eccellenza Barbara Serrani de “Il Bassotto”, daranno vita ad un percorso sensoriale e degustativo alla scoperta della tradizione enogastronomica e di ricette create ad hoc, con il contributo di sei chef marchigiani e di Slow food, in abbinamento a vini e distillati in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Tante le attività ludiche per i più piccoli e si potrà trovare anche La fabbrica del cioccolato: una macchina permetterà di mostrare al pubblico il ciclo di produzione dalla fava al cioccolato.

