Chicchi grandi come noci, alberi caduti e un fulmine che appicca un incendio: il maltempo si abbatte sull'Anconetano

ANCONA - Una violenta gradinata si è abbattuta su Ancona nel primo pomeriggio, con chicchi grandi come noci che hanno danneggiato auto in sosta e bucato le tapparelle delle finestre. La grandine, accompagnata da forti raffiche di vento, è caduta nella zona di Posatora, in centro storico, nei nuovi quartieri e in altre zone della città. Diversi alberi sono caduti, uno lungo la strada per Posatora. Alberi abbattuti dal vento e finiti in strada anche ad Agugliano, Offagna e altri centri della provincia, mentre a Santa Maria Nuova un fulmine ha appiccato un incendio in un campo. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati in numerosi interventi specie nell'entroterra anconetano.

