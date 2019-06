Catorci come supercar: mezzo â€‹milione di guadagni coi contachilometri truccati

di Stefano Rispoli

ANCONA - Profitti per mezzo milione di euro in poco più di due anni. La gang di romeni faceva affari d’oro grazie a un semplice trucchetto: acquistava auto usate, scalava il chilometraggio (in alcuni casi anche fino a 200mila km) e le rivendeva come supercar ma a prezzi stracciati. Subito.it e gli altri siti specializzati diventavano specchietti per le allodole, in grado di attirare centinaia di clienti da tutta Italia.Molti, non fidandosi, arrivavano appositamente ad Ancona - dalla Liguria, dal Piemonte, perfino dalla Sardegna - per verificare con i propri occhi le condizioni dei veicoli. Ad accoglierli, nelle due pseudo concessionarie di via Di Vittorio e via Rossi (in realtà abusive, mai registrate né censite) c’erano loro, i cinque romeni, tre uomini e due donne, che confermavano la bontà dell’affare, corroborato da revisioni appena fatte (rischia una denuncia il titolare di un’officina anconetana) e da passaggi di proprietà certificati da due agenzie di pratiche automobilistiche, i cui 3 soci sono stati denunciati per aver falsificato gli atti.