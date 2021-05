Si chiude in casa e inveisce dalla finestra: i vigili del fuoco la convincono ad aprire la porta, donna di 50 anni portata in salvo

ANCONA - Mattinata difficile per una donna di 50 anni in via Veneto ad Ancona: per ragioni ancora da accertare si è chiusa in casa e dal terrazzo ha cominciato ad inveire, i passanti hanno dato subito l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale dell'Asur, la Croce Gialla, due pattuglie della polizia municipale anche i vigili del fuoco che hanno dialogato con la signora nel tentativo di tranquillizzarla riuscendo con grande pazienza anche a farsi aprire la porta con la Croce Gialla che l'ha poi accompagnata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso con via Veneto chiusa al traffico durante questa operazione.

APPROFONDIMENTI LE MISURE Sale slot, scommesse e bingo: adesso anche i protocolli sono stati...

LEGGI ANCHE

Studente di 14 anni si uccide gettandosi da un ponte: forse depresso a causa del Covid

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA