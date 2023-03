​Falconara, carambola paurosa all'altezza del Barcaglione: feriti tre bambini e una 30enne

FALCONARA - Carambola da brividi nel pomeriggio a Falconara sulla variante alla Ss16: coinvolti 3 bambini tra i 7 e i 10 anni, portati al Salesi per accertamenti, ferita anche una 30enne che avrebbe provocato lo schianto, avvenuto attorno alle 19,30 all’altezza del carcere di Barcaglione.

LEGGI ANCHE: Nuovo incidente choc in A14 dopo Civitanova, auto si ribalta e si schianta contro un'altra vettura: 5 feriti Guarda le foto

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida della sua auto, mentre viaggiava verso Falconara, avrebbe invaso l’altra corsia, centrando un van su cui viaggiava una coppia con 3 bambini, quindi avrebbe proseguito la corsa finendo contro una terza auto a distanza di un centinaio di metri. In tilt il traffico: sul posto, i mezzi del 118 con due automediche e la Croce Gialla di Chiaravalle, oltre ai vigili del fuoco. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave: per accertamenti i 3 bambini sono stati accompagnati al Salesi, la 30enne è finita a Torrette dov’è stata sottoposta all’esame alcolemico.