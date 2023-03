Nuovo incidente choc in A14 dopo Civitatova, auto si ribalta e si schianta contro un'altra vettura: 5 feriti Guarda le foto

CIVITANOVA - Poteva essere un massacro. L'ennesimo, in A14. Invece, nonostante il disastro che ha visto coinvolti più mezzi, sul tratto autostradale che da Civitanova-Macerata porta verso nord, alla fine ci sono stati cinque feriti fortunatamente lievi. Per cause ancora da chiarire, un'auto si è capovolta andando ad impattare sull'asfalto e poi contro il lato sinistro di un'altra vettura (sfondandone il finestrino lato guidatore). Una dinamica choc: miracolati i feriti.

Lo schianto dopo le 23

L'incidente si è verificato dopo le 23, due chilometri dopo l'uscita del casello di Civitanova-Ancona. Sul posto una automedica da Civitanova, la Croce Verde di Civitanova Marche, la Croce Verde di Morrovalle e i vigili del fuoco Civitanova.