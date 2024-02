ANCONA I carabinieri lo salvano dal suicidio e lui li aggredisce, cercando persino di sfilargli la pistola dalla fondina. Attimi di paura ieri pomeriggio a Collemarino, per il gesto tentato da un 30enne, che minacciava di lanciarsi dal balcone di casa. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Si è subito messa in moto la task force dei soccorsi, con l’arrivo della Croce Gialla, i carabinieri del Norm e i vigili del fuoco.

L’intervento

Quando i militari sono saliti al quarto piano del palazzo dove vive il 30enne, l’uomo si era già sporto dalla balconata del suo appartamento. Hanno instaurato con lui un dialogo fitto, riuscendo poi a farlo distogliere dal gesto estremo. Una volta messo in sicurezza, però, il 30enne ha iniziato a dare in escandescenza, resistendo in tutti i modi ai carabinieri. A un certo punto, avrebbe anche cercato di raggiungere la fondina per prendere la pistola. Gesto immediatamente bloccato dai militari operanti con tutte le tecniche del caso. Alla fine l’uomo è stato contenuto e sedato. Gli operatori inviati dal 118 lo hanno trasferito nell’ambulanza e poi c’è stato il trasporto al pronto soccorso di Torrette. Il 30enne soffrirebbe da tempo di turbe psichiche.