Cade dallo scooter sul dosso e finisce contro un muro di recinzione: è gravissimo

ANCONA - Un uomo di 41 anni è rimasto ferito, ieri pomeriggio alle 18 uomo, in un incidente stradale in via della Madonnetta, in località Gallignano. L'uomo era in sella a uno scooter e sarebbe caduto in prossimità di un dosso. Sul posto la polizia locale, che sta accertando le cause dell'incidente. Dopo un volo di qualche metro, l'uomo è finito contro il muro di una casa. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Gialla e l'automedica. Allertato anche icaro che po non è decollato. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di medi agravità per i traumi al corpo e una profonda ferita alla testa.